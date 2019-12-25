Петербургский суд заочно арестовал мужчину по делу о незаконном доступе к гостайне

Сейчас он находится в международном розыске.

Кировский районный суд изменил меру пресечения для мужчины, который обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих государстенную тайну. Теперь вместо подписки о невыезде было решено заключить Антона Коломицына под стражу. Об этом 10 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело было возбуждено 9 января 2020-го года. Как было установлено, Копомицын незаконно получил сведения в середине мая 2018 в доме №2 на площади Стачек. 21 января его задержали и оформили подписку о невыезде. Так как в февраля мужчина не явился к следователю, он был объявлен в розыск. Оказалось, что Коломицын уехал в Нидерланды и находится там до сих пор. 25 февраля его объявили в международный розыск.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения, так как подсудимый нарушил правила подписки о невыезде. Его заключат под стражу на 2 месяца с момента задержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петербурга получила 8 лет колонии за оскорбление полицейских.

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