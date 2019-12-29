Наталья Борзик: выборгские детские лагеря готовятся принять школьников

В городе работают сразу четыре лагеря.

В Выборге в 2020 году летние смены в детских оздоровительных лагерях откроются с первой недели июня. Об этом сообщила заместитель директора АУ "детские оздоровительные лагеря" Наталья Борзик.

По её словам, в Выборгском районе работает одновременно четыре лагеря. Это лагерь "Волна", "Спутник", учреждение им. Юрия Гагарина и "Зеленый остров".

"Стоимость путевок для детей из Ленинградской области на 21 день составит 33 тысячи 987 рублей. Это полная стоимость" —сказано в сообщении.

При этом Борзик добавила, что стоимость путевки для детей ил Ленобласти, чьи родители работают по трудовому договору составит около 17 тысяч рублей.

Отмечается, что самая ранняя смена начинается в лагере "Волна". Дети смогут приехать в учреждение уже 2 июня. Позже откроется поток в лагере им. Юрия Гагарина ( 3 июня), в "Зелемном острове" ( 9 июня) и в "Спутнике" (10 июня).

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Видео:Piter.TV