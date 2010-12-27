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В Выборге проверили многоквартирные дома на соблюдение требований пожарной безопасности
Сегодня, 11:51
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KaterinaKono13

В Выборге проверили многоквартирные дома на соблюдение требований пожарной безопасности

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В ходе проверки был осуществлен визуальный осмотр каждого дома на предмет оборудования общественных помещений средствами пожаротушения и предотвращения пожаров.

В минувшую среду, 11 сентября, инспекторским составом ОНД и ПР Выборгского района проводились плановые проверки многоквартирных высотных  жилых домов принадлежащих ООО "СЖКХ" по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Светогорск, ул. Красноармейская.

В ходе проверки был осуществлен визуальный осмотр каждого дома на предмет оборудования общественных помещений средствами пожаротушения и предотвращения пожаров.

Представитель ВДПО совместно с инспектором ОНД и ПР Выборгского района разместили агитационный материал в почтовый ящики жильцов, указанных домов, провели беседы с местным населением, оформили информационные стенды домов наглядной агитацией по первичным мерам пожарной безопасности.

Источник: Всероссийское Добровольное Пожарное Общество

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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