В Выборге 27 сентября проведут плановые работы на магистральном водоводе

Администрация Выборгского района просит управляющие организации ООО "УК Терем" и ООО "Конте", которые обслуживают жилые дома на территории микрорайона Кировские Дачи, оказать содействие в информировании жителей.

ГУП "Леноблводоканал" 27 сентября заменит задвижки на магистральном водоводе в микрорайоне Кировские Дачи с отключением холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

На период проведения работ капитального характера подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:

- ул. Кировские Дачи, дома №3; 3-а; 3/18; 4; 4-а; 4-в; 4-б; 6; 7; д. 10; 10-а; 16; 17; 19; 20; 30; 32; 34; 36;

- жилые дома (частный сектор) по улицам Современной, Статской, Лесхозной, Защитной, в Светогорском переулке, на Светогорском шоссе.

- в детском саду №23 г.

Во время отключения водоснабжения будет осуществляться подвоз воды по следующему графику:

- с 22.00 до 01.00 – около д. № 10 мкр. Кировские Дачи;

- с 01.00 до 03.00 – около д. № 5 мкр. Кировские Дачи;

- с 03.00 до 05.00 – около д. № 7 мкр. Кировские Дачи;

- с 05.00 до 07.00 – около д.№ 10-а мкр. Кировские Дачи.

Администрация Выборгского района просит управляющие организации ООО "УК Терем" и ООО "Конте", которые обслуживают жилые дома на территории микрорайона Кировские Дачи, оказать содействие в информировании жителей.

Фото: pexels