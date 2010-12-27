В Выборге прошло заседание совета директоров промышленной сферы

Провел совещание председатель территориального объединения работодателей Выборгского района Ленинградской области Александр Курбанов.

Состоялось очередное заседание совета директоров промышленной сферы производственной сферы Выборгского района, в котором приняли участие представители районной администрации.

Провел совещание председатель территориального объединения работодателей Выборгского района Ленинградской области Александр Курбанов.

Руководители предприятий и организаций ознакомились с информацией о состоявшихся муниципальных выборах.

С докладом выступил председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского района Александр Лысов. Он напомнил, что в Выборгском районе выборы прошли в двенадцати муниципальных образованиях, избрано 155 депутатов. Наибольшая активность избирателей отмечена в Первомайском, Каменногорском и Высоцком муниципальных образованиях.

Кроме того, на вопросы руководителей предприятий ответил председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Сергей Петров. Он рассказал о получении муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному сезону, нормативных сроках получения разрешительной документации. Напомним, отопительный период в Выборгском районе открыт 19 сентября. В настоящее время в администрации муниципальных образований городских и сельских поселений предоставлены акты и подписаны паспорта готовности на жилищный фонд. Следующий этап – получение паспортов готовности теплоснабжающими организациями, затем – муниципальным образованиям.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы организации дорожной инфраструктуры на территории промзоны.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО