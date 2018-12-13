В Выборге прошли работы по восстановлению лесов

В районе планируется высадить 14 000 молодых елей.

В Выборгском районе были проведены работы, направленные на восстановление леса. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Северо-западным лесничеством планируется высадить 14 000 молодых елей. Так, 17 мая, участие в экологической акции "Всероссийский День посадки леса" приняли школьники, воспитанники юннатской станции, представители администрации, депутаты, сотрудники лесничества, арендаторы.

Отметим, что наш район относится к числу постоянных районов-участником различных экоакции, направленных на восстановление лесов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО