В Выборге прошла ярмарка вакансий

В мероприятии участвовали 15 предприятий и организаций Выборга и района.

Сегодня в Выборге в библиотеке А.Аалто прошла Ярмарка вакансий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Свои вакансии предлагали ООО "Выборгский завод холодильной техники", ООО "Глобал трак сервис Выборг" и ООО "Порт Высоцкий", ПАО "Выборгский судостроительный завод", ООО "Теплоэнерго-инвест" и ООО "Логазивест". В поисках новых кадров были представители УМВД и МЧС России.

Председатель комитета экономики и инвестиций районной администрации Надежда Людвикова отметила, что с начала этого года количество безработных увеличилось с 276 до 2000 человек. На сегодняшний день ситуация на рынке труда Выборгского района стабильная, есть достаточный запас рабочих мест.

По словам Надежды Людвиковой, самыми востребованными являются такие профессии, как водитель продавец, кассир, инженер.

Ранее мы писали о том, что молодежь Ленобласти все чаще проявляет интерес к социальным проектам.

Фото: администрация МО "Выборгский район".