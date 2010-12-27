В Выборге прошла акция против террора

В мероприятии приняли участие жители города, активисты "Выборгского Совета молодежи", воспитанники подростково-молодежных клубов "Дома молодежи", представители районной администрации и другие.

Во вторник, 3 сентября, во всей России вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при выполнении служебного долга.

Вчера на площади Выборгских полков прошла траурная акция "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В мероприятии приняли участие жители города, активисты "Выборгского Совета молодежи", воспитанники подростково-молодежных клубов "Дома молодежи", представители районной администрации и другие.

Участники почтили память жертв террористических актов минутой молчания, зажгли памятные свечи и возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО