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В Выборге прошла акция против террора
Сегодня, 12:29
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KaterinaKono13

В Выборге прошла акция против террора

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В мероприятии приняли участие жители города, активисты "Выборгского Совета молодежи", воспитанники подростково-молодежных клубов "Дома молодежи", представители районной администрации и другие.

Во вторник, 3 сентября, во всей России вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при выполнении служебного долга.

Вчера на площади Выборгских полков прошла траурная акция "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В мероприятии приняли участие жители города, активисты "Выборгского Совета молодежи", воспитанники подростково-молодежных клубов "Дома молодежи", представители районной администрации и другие.

Участники почтили память жертв террористических актов минутой молчания, зажгли памятные свечи и возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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