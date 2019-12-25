В Выборге прошел творческий вечер «Героев помним имена»

В рамках мероприятия прошла презентация книг «Солдаты Победы на Выборгской земле и Герои Карельского перешейка».

9 декабря в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" состоялся творческий вечер "Героев помним имена", посвященный Дню Героев Отечества.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в мероприятии приняли участие представители городских учреждений культуры, Дома молодежи, районной администрации. Почетной гостьей встречи стала внучка Героя Советского Союза Петра Додогорского – Ольга Кириленко.

В рамках мероприятия прошла презентация книги "Солдаты Победы на Выборгской земле. Герои Карельского перешейка", которая была издана к 75-летию Великой Победы.

Также была представлена "Книга памяти" о 127 воинских захоронениях, мемориалах, памятниках и памятных знаках на территории Выборгского района.

Автором и руководителем проекта выступил председатель общественной организации "Офицеры 30 гвардейского армейского корпуса", директор МБУ "Городской информационный центр", депутат МО "Город Выборг" Анатолий Смольянинов. По его словам, издания будут славить подвиг Героев Карельского перешейка и помогут в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Затем он вручил книги представителям выборгских библиотек.

В ходе вечера за большой вклад в дело сохранения исторического наследия города Выборга, увековечивания памяти погибших защитников Отечества грамотой Законодательного собрания Ленинградской области был отмечен коллектив выставочного зала "Выборг – город воинской славы".

Ранее мы сообщили о том, что глава Полянского поселения выдвинут в состав представительных органов муниципальных образований Ленобласти.

Фото: администрация МО "Выборгский район"



