В Выборге прошел концерт композитора Сергея Петрова

В рамках фестиваля «Окно в Европу» в лекционном зале библиотеки имени Алвара Аалто читали стихи, пели романсы и играл струнный оркестр. Свою авторскую программу представил молодой, но уже известный выборгский композитор Сергей Петров.

Нежные и мелодичные, яркие и бунтарские – лирические баллады, стихи, романсы и даже пьесы для струнного оркестра – на концерте Сергея Петрова каждый смог найти мелодию по душе и по настроению. Сам композитор признался, что долго работал над программой и в каждое произведение вложил частицу своих мыслей и переживаний.

Сергей Петров, композитор:

Я рад, что я освободился наконец, я долго в себе держал эти чувства и сегодня мне стало легче. Я рад, что людям понравилось.

Сергей Петров хорошо знаком выборгской публике, он автор официального гимна города. Сейчас композитор работает над созданием сольного альбома.

Алла Васильева, педагог Сергея Петрова:

Сначала была песня, а потом очень резко начала к нему приходить серьезная музыка, и это для меня было большим открытием, большой неожиданностью. Конечно, приятно преподавателю в ученике такое обнаружить – это дорогого стоит

Концертный зал библиотеки Алвара Аалто едва смог вместить всех желающих. При поддержке администрации и общественного объединения "Фаворит Выборг" вход на концерт сделали бесплатным для всех жителей и гостей города.

В восторге и певица отлично пела, и музыка замечательная. Это чудесно, я такого раньше не видела. Мы уже несколько лет здесь отдыхаем и приезжаем на фестиваль Я гость Выборга, только что приехала и попала на этот концерт. Никогда не слышала про этого композитора, я в таком восторге, мне так понравилось, я приеду и буду рассказывать, что есть такой в Выборге композитор замечательный Это такой парень, это такой талант, обалдеть просто!

Вместе с Сергеем Петровым на сцене концертного зала выступила солистка Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Мария Бочманова и Большой симфонический оркестр Северо-Запада России.

Владимир Семагин, дирижёр Большого Симфонического Оркестра Северо-Запада России:

Эта музыка будет жить, потому что если люди выходят из зала и напевают мелодию, значит эта музыка была написана, верно, и она дошла до сердец

Эти хорошо знакомые всем жителям Выборга строки получили второе рождение, когда Сергей Петров написал музыку к стихотворению "Дождь" выборгской поэтессы Ольги Голобурды.

Ольга Голобурда, поэтесса:

Сережу по-новому открыла. Вот эти его произведения, "Бунт" очень мне понравился. Как два поколения сначала этот бунтует, а потом сам начинает учить: уже следующее поколение бунтует. Стихотворение "Дождь" получило второе рождение, оно очень давно написано. Это был плач о первой любви, а сейчас через много лет к Сергею попал мой сборник, он прочитал его и написал песню.

Зрители ушли с концерта не только переполненные эмоциями, но и подарками. Каждый желающий мог получить на память компакт-диск с музыкой и автографом Серея Петрова из рук самого композитора.