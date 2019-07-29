В Выборге прошёл III гастрономический фестиваль "Выборгский пикник"

Мероприятие прошло в рамках подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Выборга.

С 27 по 28 июля на набережной 40-летия ВЛКСМ Выборга прошёл III гастрономический фестиваль "Выборгский пикник". Участниками фестиваля стали 9 местных предприятий общественного питания, а также 19 предприятий из Петербурга.



Так, на протяжении двух дней под открытым небом был выстроен гастрономический городок, посетители которого смогли не только попробовать фирменные блюда и напитки, но и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению "здорового питания".

В программе фестиваля также присутствовали выступления вокалистов детского центра "Карамельки" и группы "Bloomticket".

Напомним, мероприятие прошло в рамках подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Выборга.

Организаторами выступили комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" совместно с НП "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей".

Видео: Piter.TV