В Выборге пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного флага

Горожане достигшие 14-летия в торжественной обстановке получат паспорта, а волонтеры раздадут всем желающим ленты с государственным триколором.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые чествование красно-бело-синего триколора состоялось в 1994 году. С тех пор праздник проходит каждый год, как было установлено указом Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года.

В Выборге стало традицией в День Государственного флага торжественно вручать паспорта гражданам, достигшим 14-летия. В этом году вручение состоится в выставочном зале "Выборг – город воинской славы", расположенном на третьем этаже городского Дома молодежи.



Также на Площади Выборгских полков в 12:30 состоится акция, в которой волонтеры МАУ "Дом молодежи" раздадут горожанам ленты с государственным триколором и желающим нанесут на лицо или руку бело-сине-красные полосы аквагримом.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО