Как рассказали Питер ТВ участники инициативной группы - жители домов, в которых второй год идет капитальный ремонт, совещание с руководством Фонда капитального ремонта и комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти

В четверг в Выборге пройдет совещание, посвященное капитальному ремонту многоквартирных домов в городе.

Как рассказали Питер ТВ участники инициативной группы - жители домов, в которых второй год идет капитальный ремонт, совещание с руководством Фонда капитального ремонта и комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти – это следствие прошедшей на прошлой неделе встречи жителей с заместителем главы администрации Выборгского района Самойленко Дмитрием Борисовичем.

От этой встрече мы ожидаем судьбоносное решение для наших домов: или подрядчик отказывается от объектов, или ему дают еще один шанс. Хотя все сроки уже сорваны. Также мы надеемся наладить диалог общественности с Фондом капремонта и заручится их поддержкой в решении многих накопившихся проблем. рассказали в инициативной группе

Напомним, что на прошлой недели жители домов выразили свое недовольство работой подрядных организаций, которые выполняют ремонт в их домах.

Ранее в Piter.TV: Жители Выборга обратились в администрацию по капремонту домов