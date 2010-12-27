Жители Выборга обратились в администрацию по капремонту домов

В ходе диалога граждане отметили, что направили свои замечания в Фонд капремонта и дублируют заявленный объем в администрации.

В администрации Выборгского района прошла встреча с гражданами, которые представляют интересы собственников нескольких домов. Жители рассказали о текущих замечаниях и выразили ряд опасений по поводу того, что темпы и качество проводимых работ могут привести к тому, что ремонт затянется еще на год.

В Выборге ремонт домов памятников архитектуры, который начался в 2018 году, продолжается в текущем. По многим из них работы еще продолжаются и вызывают неудовлетворительную оценку жителей.

Много нареканий поступило по поводу подрядной организации "Балткамень", которая работает по нескольким адресам, выполняя ремонт кровель, фасадов на пр. Ленина, 6, пр. Ленина, 18 и 20, пр. Суворова, 25 и на Ленинградском шоссе,1.

Совещание прошло с участием представителей управляющей компании и Общественно-координационного совета по ЖКХ Выборгского района. В ходе диалога граждане отметили, что направили свои замечания в Фонд капремонта и дублируют заявленный объем в администрации.

Представители администрации, в свою очередь, отметили, что основной объем работ в этих домах, не принят. Приемка пока состоялась только по ремонту кровли на пр.Ленина, 6.

Недоработки, которые выявлены, требуется устранить.

В ходе обсуждения вопросов принято решение на следующей неделе организовать рассмотрение текущих замечаний и выработки решения с заказчиком работ – представителями Фонда капремонта, а также с участием областного комитета государственного жилищного надзора и контроля, а также комитета по архитектуре и градостроительству правительства Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО