В Выборге пройдёт всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

В ходе акции все желающие смогут сделать экспресс-тест для ранней диагностики ВИЧ и СПИД бесплатно и анонимно. Процедура проводится стерильным одноразовым инструментом.

Завтра, 4 сентября, на Красной площади нашего города пройдет всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019". Начало в 12.00.

В ходе акции все желающие смогут сделать экспресс-тест для ранней диагностики ВИЧ и СПИД бесплатно и анонимно. Процедура проводится стерильным одноразовым инструментом. Получить результат экспресс-теста можно будет здесь же в течение 15 минут.

Также специалисты расскажут о путях передачи вируса, профилактике заражения ВИЧ и о том, что необходимо делать, если вирус выявлен.

Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, комитет по здравоохранению Ленинградской области, ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница", МАУ "Дом молодежи".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО





