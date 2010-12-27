В Выборге пройдет XXXIX осенняя выставка-ярмарка

В рамках мероприятия будет представлена сельскохозяйственная продукция, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбопромышленного комплекса, семена, рассада и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежда, сувениры, изделия народных промыслов.

В период с 28 по 29 сентября в Выборге на территории ярмарки "Южная" будет работать традиционная XXXIX осенняя выставка-ярмарка.

В рамках мероприятия будет представлена сельскохозяйственная продукция, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбопромышленного комплекса, семена, рассада и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежда, сувениры, изделия народных промыслов и др. Также запланирована концертная программа и детская анимация.

Заявки на участие принимаются по тел.: (81378)2-00-86, e-mail: yuzhnyyviborg@mail.ru, rinok-vyborg@mail.ru или по адресу: г. Выборг, ул. 2-я Южная – Азбучная, администрация ярмарки "Южная".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО