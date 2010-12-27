В Выборге пройдет III гастрономический фестиваль "Выборгский пикник"

В этом году в нем планируют принять участие 28 субъектов малого и среднего предпринимательства из Выборгского района и Санкт-Петербурга, в том числе 9 предприятий общественного питания г. Выборга.

С 27 по 28 июля с 11.00 до 18.00 на набережной 40-летия ВЛКСМ нашего города пройдет III гастрономический фестиваль "Выборгский пикник". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году в нем планируют принять участие 28 субъектов малого и среднего предпринимательства из Выборгского района и Санкт-Петербурга, в том числе 9 предприятий общественного питания г. Выборга.

По традиции на специально оборудованной площадке под открытым небом будет выстроен гастрономический городок. Жители и гости города смогут не только попробовать фирменные блюда и напитки, но и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению "здорового питания".

В программе фестиваля также - выступления вокалистов детского центра "Карамельки" и группы "Bloomticket".

Кроме того, в течение фестивальных дней будут разыгрываться подарочные сертификаты и призы, подготовленные участниками "Выборгского пикника".

Напомним, мероприятие проходит в рамках подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Выборга.

Организаторы - комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" совместно с НП "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей".

Исочник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО