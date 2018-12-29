В Выборге подвели итоги в сфере молодежной политики города и района

В числе гостей – председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

В Выборге второй год подряд проходит заключительный этап конкурса "ProДвижение", в основе которого - идея развития интеллектуального и социально-деятельностного потенциала молодого поколения.

По традиции в мероприятии принимают участие представители волонтерских организаций, молодежных Советов городских и сельских поселений МО "Выборгский район", а также администрации муниципального образования.

В числе гостей – председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Наша молодежь всегда отличалась активной гражданской позицией, неравнодушием к жизни города и района. Уверен, что такие ценности, как правда и справедливость, останутся главными ориентирами в вашей жизни, а знания наставников, их мудрость и опыт, бесспорно, помогут в решении многих вопросов в будущем и реализации самых смелых идей. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

В рамках мероприятия будут объявлены победители и призеры конкурса в номинациях: "Общественный деятель", "Инноватор", "Областная звезда", "Сквозь времена", "Активист Года", "Лучший Совет молодежи", "Открытие года", "Медиа-блог", "Студент Года", "Лучший Студенческий Совет" и др.

Также будут подведены итоги минувшего года в сфере молодежной политики, состоится торжественная церемония награждения лучших активистов города и района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО