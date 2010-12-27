В Сертолово запустят электрички сообщением с Санкт-Петербургом

Во время празднования 83-й годовщины со дня образования Сертолово и Всеволожского района губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как будут развиваться город и район.

В ближайшие годы во Всеволожском районе появятся крупнейшие медицинские центры.

Во время празднования 83-й годовщины со дня образования Сертолово и Всеволожского района губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как будут развиваться город и район.

"Когда я приехал сюда первый раз как губернатор, люди не просили, а буквально требовали решить проблему с дорогой, детскими садами и медициной. И сегодня уже можно сказать о том, что выполнено. Сделана современная дорога, достроены детские сады на Чёрной речке и на улице Кожемякина, ведется строительство клинической детской больницы. Первую очередь мы уже сдадим в следующем году. Это будет большая детская и взрослая поликлиника с диагностическим центром. И ещё одно важное решение принято, почему Сертолово и будет центром медицинской помощи и медицинской науки, — рядом с Белоостровом компания "Согаз" будет строить крупнейший в Европе центр радиологической и кардиологической помощи с реабилитационными услугами. Этот центр будет являться гордостью всей России", - сказал Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что для обеспечения транспортной доступности к двум медицинским центрам принято решение о строительстве железнодорожного вокзала в Сертолово и запуске электричек сообщением с Санкт-Петербургом, а также с 2020 года начнётся расширение шоссе "Парголово - Огоньки" до примыкания с трассой "Скандинавия".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО