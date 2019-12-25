В Выборге подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление

Руководители кафе, ресторанов, магазинов украшали фасады до 15 декабря.

В рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства в Выборге состоялся конкурс на лучшее новогоднее украшение объектов торговли и услуг. Как сообщила пресс-служба районной администрации, руководителям малых и средних предприятий было предложено оформить до 15 декабря свои офисы, кафе, рестораны, магазины и принять участие в мероприятии.

Всего на конкурс поступило порядка 40 заявок от предпринимателей разных сфер деятельности. Жюри оценивало праздничное украшение фасадов, витрин, а также внутреннее убранство помещений.

В номинации "Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли" были выделены магазин "Топ-Топ" (пр. Ленина, д. 2А) и магазин "Леди Шарм" (пр. Ленина, д. 7).

Среди объектов общественного питания победителем стала пекарня-кофейня "Hello, bread!" (ул. Крепостная, д. 4). Среди объектов сервиса комиссия единогласно отдала победу. Также победу в конкурсе одержал Музей шоколада (ул. Штурма, д. 1А).

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Фото: администрация МО "Выборгский район"