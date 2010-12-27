В Выборге отпраздновали День ВМФ России

По традиции в этот день состоялась церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину.

В минувшее воскресенье в Выборге прошли мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.

По традиции в этот день состоялась церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину.

Торжественное открытие праздничного мероприятия прошло на Рыночной площади города.

Ветеранов флота, военных моряков, жителей и гостей Выборга поздравили с Днем ВМФ заместитель главы районной администрации Николай Шишкин, а также председатель совета ветеренов выборгского военно-морского гарнизона, капитан второго ранга Владислав Бабенко.

Сегодняшнее поколение военных моряков, в числе которых и наши земляки, с честью и достоинством несет службу, сохраняя и преумножая лучшие традиции российского Военно-морского флота. Сотни молодых парней, уроженцев Выборгского района, прошли суровую службу на Северном, Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах, а также на Каспийской флотилии. Военные моряки были и остаются нашей гордостью и символом Выборга. Выражаем им слова благодарности за верность долгу, самоотверженность, преданность России – великой морской державе, особая признательность - ветеранам ВМФ за доблестное и беззаветное служение Родине. сказал Николай Шишкин

Праздник продолжился концертно-развлекательной программой, участниками которой стали ВИА "Полосатый Рейс" из г. Санкт-Петербурга и творческие коллективы Выборгского района.

В этот день на набережной 40-летия ВЛКСМ для всех желающих работала полевая кухня.

Кроме того, здесь расположился III гастрономический фестиваль "Выборгский пикник". Жители и гости города смогли попробовать фирменные блюда и напитки, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд "здорового питания".

Организатором мероприятия выступает администрация МО "Выборгский район" совместно с НП "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО