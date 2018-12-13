В Выборге отметили День пограничника

С профессиональным праздником и 101-ой годовщиной со дня образования пограничных войск России военнослужащих и ветеранов поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Сегодня, 28 мая, у здания Службы в городе Выборге Пограничного управления ФСБ России прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С профессиональным праздником и 101-ой годовщиной со дня образования пограничных войск России военнослужащих и ветеранов поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Этот день особенный для всех жителей Выборга, история которого неразрывно связана с пограничниками. В том, что Выборгу присвоено почетное звание "Город воинской славы" есть немалая ваша заслуга. Огромную благодарность выражаем ветеранам пограничной службы. Заложенные вами славные боевые традиции достойно продолжает нынешнее поколение. сказал он, обращаясь к защитникам государственной границы

Затем Дмитрий Никулин вручил грамоты и благодарственные письма от совета депутатов и администрации Выборгского района лучшим представителям погранслужбы за высокий профессионализм и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности.

С приветственным словом к собравшимся также обратился председатель совета ветеранов выборгских пограничников Григорий Ткаченко.

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов к скульптурной композиции "Пограничникам выборгских рубежей", военнослужащие прошли торжественным маршем.

Отметим, торжества, приуроченные к празднованию Дня пограничника, начались в Выборге в минувшее воскресенье. В этот день для жителей и гостей города на Батарейной горе прошли показательные выступления военнослужащих-пограничников, состоялся концерт с участием творческих коллективов Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО