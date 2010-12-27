В Выборге открылся прием по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами

На совещании вопросы касались перерасчета для граждан, которые не проживают по адресу регистрации и для граждан, которые получили квитанции на квартиру и земельный участок.

Сегодня, 8 июля, в Выборге открылся прием граждан по личным вопросам, связанным с переходом на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами.

В настоящее время жители Выборгского района получили квитанции за ЖКУ, в которых по-новому произведены начисления за мусор, исходя из норм, установленных в регионе. Поэтому организована консультация для граждан на пр. Ленина, 2: в приемной Губернатора Ленинградской области.

Сегодня вопросы касались перерасчета для граждан, которые не проживают по адресу регистрации и для граждан, которые получили квитанции на квартиру и земельный участок. Обращения поступили из Высоцка, Выборга. Были вопросы по поводу норматива: жительница Выборга выразила мнение, что правильнее рассчитывать норму с человека, а не с квадратного метра, как установлено в регионе.

Для граждан, имеющих несколько участков, дом и квартиру возможность перерасчета устанавливается регоператором. Для получения права на перерасчет потребуется подтвердить отсутствие по установленному адресу. Порядок перерасчета платежей за коммунальные услуги установлен Постановлением Правительства РФ №354 от 05.06.2011 года, пункт 8 (с правками 2018 года).

Завтра тематический день по методике начислений за обращение с ТКО, размеру платы, перерасчету и иным вопросам, связанным с квитанциями. Отвечать на вопросы граждан будут представители Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Прием пройдет с 10. 00 до 17. 00 часов, с перерывом с 13.00 до 14. 00. Направить запрос в приемную можно также по телефону: 8-931- 3162- 577 Кроме того, по-прежнему действуют горячие линии регоператора по обращению с ТКО и ЕИРЦ Ленинградской области. Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45) Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области: колл-центр: 812 – 630-20-10 и номера территориального Управления в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО