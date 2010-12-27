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В Выборге обсудили вопрос оформления маломерных судов для пересечения границы
Сегодня, 19:27
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KaterinaKono13

В Выборге обсудили вопрос оформления маломерных судов для пересечения границы

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Вел совещание управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

Состоялось очередное совещание рабочей группы по обустройству места приема и пограничного оформления маломерных судов в пункте пропуска "Порт Выборг".

В нем приняли участие представители районной администрации, Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" (Выборгско-Высоцкое управление), ООО "Порт Логистик". Вел совещание управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

В рамках встречи участники обсудили вопрос о ходе передачи пассажирских причалов под контроль ООО "Порт Логистик", план мероприятий по ремонтно-восстановительным работам пассажирских причалов, благоустройству причальной зоны и др.

Благодаря этой встрече многое будет сделано для развития инфраструктуры порта, что поспособствует решению вопроса оформления маломерных судов и яхт, пересекающих границу Российской Федерации, и большему привлечению туристов морским путем, а значит развитию водного туризма и экономики Выборгского района в целом.

отметил управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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