В Выборге обсудили вопрос оформления маломерных судов для пересечения границы

Вел совещание управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

Состоялось очередное совещание рабочей группы по обустройству места приема и пограничного оформления маломерных судов в пункте пропуска "Порт Выборг".

В нем приняли участие представители районной администрации, Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" (Выборгско-Высоцкое управление), ООО "Порт Логистик". Вел совещание управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

В рамках встречи участники обсудили вопрос о ходе передачи пассажирских причалов под контроль ООО "Порт Логистик", план мероприятий по ремонтно-восстановительным работам пассажирских причалов, благоустройству причальной зоны и др.

Благодаря этой встрече многое будет сделано для развития инфраструктуры порта, что поспособствует решению вопроса оформления маломерных судов и яхт, пересекающих границу Российской Федерации, и большему привлечению туристов морским путем, а значит развитию водного туризма и экономики Выборгского района в целом. отметил управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО