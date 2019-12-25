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В Выборге начался новый этап строительства Сквера Победы
Сегодня, 18:30
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lizapoluda

В Выборге начался новый этап строительства Сквера Победы

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Строители засыпают территорию песком и избавляются от мусора,

В пятницу, 24 апреля, в Выборге продолжилось строительство памятного сквера, посвященного Великой Победе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сейчас рабочие убирают мусор с площадки на пересечении проспекта Победы и улицы Гагарина и засыпают территорию песком. 



По завершению работ в Парке Победы появятся пешеходные дорожки,  площадки  для  отдыха,  объекты освещения, скамейки и урны. Строители оставят в сквере максимальное количество зеленых насаждений, а в центре памятного места будет возвышаться фотопанно "Бессмертный полк" с портретами героев. Для его охраны установят видеокамеры.

Напомним, что место для возведения Сквера Победы было выбрано в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Новая территория откроется в августе этого года.

Ранее мы рассказали о том, что 

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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