В Выборге 7 сентября пройдёт Фестиваль водного туризма

В акватории Северной гавани состоятся соревнования парусных катамаранов, гонки на каноэ и байдарках, показательные выступления на моторных лодках и гидроциклах, красочный парад маломерных судов, выступления квадроциклистови флайбордистов.

Седьмого сентября 2019 года в Выборге, в акватории Финского залива, во второй раз пройдет Фестиваль водного туризма, удостоенный национальной премии в области событийного туризма "RussianEvent Awards 2018".

В этом году фестиваль,посвященный году "Здорового образа жизни", нацелен на популяризацию водного туризма в Ленинградской области, организацию активного отдыха в регионе. Организаторы фестиваля – комитет по туризму Ленинградской области и ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр".

Основные мероприятия пройдут на Рыночной площади, Северной гавани, заливе Салакки-Лахти, набережной 30-го Гвардейского Корпуса и на набережной 40-летия ВЛКСМ.

В акватории Северной гавани состоятся соревнования парусных катамаранов, гонки на каноэ и байдарках, показательные выступления на моторных лодках и гидроциклах, красочный парад маломерных судов, выступления квадроциклистови флайбордистов.

Гостей ждёт ярмарка профессионального туристического снаряжения и сувенирной продукции, мастер-классы и тест-драйв для детей и взрослых по управлению маломерными судами, конкурсы, презентации различных водных транспортных средств, широкая кулинарная программа.

В рамках Фестиваля пройдет праздничный концерт с участием джазовых коллективов, танцевальных ансамблей, исполнителей бардовской песни. В концертной программе примет участие заслуженный артист России Леонид Захожаев и группа "Квинтет Четырёх".

Зрелищным окончанием праздника станутфлешмоб участников Фестиваля водного туризма, захватывающее водное флайборд шоу "Летающие люди" и праздничный фейерверк.