В Выборге 15 и 16 июня введут дополнительные рейсы автобусов

Расписание представила администрация Выборгского района.

5 июня:

Маршрут № 8-а: ул.Спичечная-Леншоссе-ул.Вокзальная-ул.Железнодорожная-ул.Кривоносова-Северное кладбище (Кангас).

Расписание:

- от ул. Спичечной: 08.00; 9.10; 10.20; 11.30; 12.40; 13.50; 15.00.

-от Северного кладбища (Кангас): 8.35; 9.45; 10.55; 12.05; 13.15; 14.25; 15.35.

Маршрут № 127-а: автовокзал – ул. Вокзальная – Леншоссе – ул. Приморская – ул. Спичечная – кладбище (п. Верхне-Черкасово).

Расписание:

-от вокзала: 8.30; 10.15; 11.35; 12.50; 14.00.

-от п. Черкасово: 9.10; 10.55; 12.15; 13.15; 14.40.

(обратно по Леншоссе - без заезда на ул. Спичечную).

16 июня:

Маршрут № 8-а: ул. Спичечная-Леншоссе-ул. Вокзальная-ул. Железнодорожная-ул. Кривоносова-Северное кладбище (Кангас).

Расписание:

-от ул. Спичечной: 08.20; 08.50; 09.20; 09.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.30; 13.20; 14.20; 15.20.

- от Северного кладбища (Кангас): 08.50; 09.20; 09.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 13.00; 13.50; 14.50; 16.00.

Маршрут № 127-а: автовокзал – ул. Вокзальная – Леншоссе – ул. Приморская – ул. Спичечная – кладбище (п. Верхне-Черкасово).

Расписание:

-от автовокзала: 08.30; 08.55; 09.40; 10.20; 11.20; 12.00; 13.00; 14.00; 15.10.

-от ул. Спичечная: 08.40; 09.05; 09.50; 10.30; 11.30; 12.10; 13.10; 14.10; 15.20.

- от кладбища в п. Верхне-Черкасово (без заезда на ул. Спичечную): 09.05; 09.25; 10.15; 10.55; 11.55; 12.35; 13.35; 14.35; 15.45.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО