В Венгрию из России доставили топливо для АЭС "Пакш"

Петер Сийярто рассказал о том, что пришлось совершать полет по более длинному маршруту.

В Венгрию из России доставили топливо для атомной электростанции "Пакш". Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами рассказал местный министр по иностранным делам петер Сийярто. Чиновник отметил, что за сентябрь 2022 года власти страны получили от Москвы уже второй объем топлива. Груз прибыл в страну благодаря воздушному сообщению. Дипломат отметил, что российской стороне пришлось поставлять товар по более долгому маршруту, в облет территории.

Хотел бы поделиться хорошей новостью: мы смогли обеспечить обе сентябрьские поставки топлива. Сегодня утром, практически несколько минут назад, на АЭС "Пакш" прибыла вторая поставка. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии: европейские инстанции создают препятствия энергетике страны.

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