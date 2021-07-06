Глава МИД Венгрии: европейские инстанции создают препятствия энергетике страны

Петер Сийярто рассказал о продлении работы АЭС "Пакш".

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что европейские инстанции создают препятствия для энергетической системы страны. Об этом Петер Сийярто уведомил коллег в рамках своего выступления на ежегодной, 66-ой по счету сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Чиновник пояснил, что давление на Будапешт остается, в том числе, в вопросе строительства на территории государства местных атомных электростанций. Подобные действия власти расценивают как вмешательство во внутренние дела и нападки на независимость. Спикер полагает, что отдельные организации в Евросоюзе "стараются переиграть всех", поэтому чинят препятствия для инвестиций в энергетические проекты.

Я хочу выразиться предельно четко: мы действительно рассматриваем все действия… по созданию препятствий на пути строительства нашей АЭС как нападки на наш суверенитет. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии добавили, что стремятся обеспечить энергетическими ресурсами страну, так как речь идет о суверенитете. Петер Сийярто отметил, что власти намерены уведомить руководство ЕС о продлении работы действующих энергетических блоков АЭС "Пакш". Необходимость этой эксплуатации ядерных реакторов обуславливается существующим в регионе энергетическим кризисом, вызванным введенными антироссийскими санкциями.

Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом".

Фото и видео: YouTube / МАГАТЭ