В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами

Гергей Гуйяш рассказал о борьбе Будапешта с ЧП в сфере энергетики.

В Венгрии температуру в государственных учреждениях ограничили 18 градусами. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга сделал глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Эксперт напомнил о том, что с июля 2022 года Будапешт объявил о введении чрезвычайного положения в стране, связанном с энергетической сферой.

Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов. Гергей Гуйяш, глава офиса премьера Венгрии

Кабмин Венгрии предлагает антикризисный пакет мер, состоящий из семи пунктов. В частности, речь идет об увеличении собственной добычи газа с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, а также о поиске дополнительных 700 миллионов кубометров голубого топлива. Этот показатель нужен властям для заполнения национальных газовых хранилищ.

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