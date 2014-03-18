В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами

В Венгрии температуру в государственных учреждениях ограничили 18 градусами. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга сделал глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Эксперт напомнил о том, что с июля 2022 года Будапешт объявил о введении чрезвычайного положения в стране, связанном с энергетической сферой.
Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов.
Гергей Гуйяш, глава офиса премьера Венгрии
Кабмин Венгрии предлагает антикризисный пакет мер, состоящий из семи пунктов. В частности, речь идет об увеличении собственной добычи газа с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, а также о поиске дополнительных 700 миллионов кубометров голубого топлива. Этот показатель нужен властям для заполнения национальных газовых хранилищ.
В Венгрии рассказали, как сократить инфляцию и цены в Европе вдвое.
Фото и видео: YouTube / Hír TV
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