Петер Сийярто рассказал о диверсификации энергетических поставок.

В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник пояснил, что это международное соглашение не говорит о том, что Будапешт отказывается от российских энергетических поставок. Речь идет о диверсификации потоков. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас Венгрия также ведет переговоры с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди и специалистами на уровне предприятий. Из Омана европейское государство хочет получить нефть и природный газ.

Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим, заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников... Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря.

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