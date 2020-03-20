В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Как долго будут действовать ограничения, неизвестно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о временном закрытии в стране точек питания, ТРК и спортзалов. Причиной этого стала вспышка коронавируса в мире. Об этом пишут РИА Новости.

Так, с субботы в королевстве перестанут работать пабы, кафе, рестораны, ночные клубы, а также театры, кинотеатры и спортивные залы. При этом в точках питания можно будет взять еду с собой.

Джонсон призвал владельцев заведений как можно скорее последовать поручению. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется. Премьер-министр добавил, что ограничительные меры будут пересматриваться каждый месяц.

По данным на 20 марта, в Великобритании зарегистрировано 3269 заболевших человек, 177 скончались от инфекции.

Ранее Госсекретарь США обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе.

Видео: YouTube / The Sun, The Telegraph, Guardian News