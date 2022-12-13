В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев

Глава правоохранительных органов Великобритании Суэлла Браверман заявила местным законодателям в ходе парламентских слушаний о том, что Соединенное Королевство введет ежегодный лимит на прием иностранных беженцев в рамках нового правительственного законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией. Она призвала коллег одобрить документ, который позволит стране принимать безопасно и законным способом граждан из других государств.
Мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев. Это обеспечит упорядоченную систему.
Суэлла Браверман, глава МВД Британии
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Фото и видео: YouTube / Guardian News
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