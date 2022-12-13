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В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев

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Суэлла Браверман рассказала о новом законопроекте по миграции.

Глава правоохранительных органов Великобритании Суэлла Браверман заявила местным законодателям в ходе парламентских слушаний о том, что Соединенное Королевство введет ежегодный лимит на прием иностранных беженцев в рамках нового правительственного законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией. Она призвала коллег одобрить документ, который позволит стране принимать безопасно и законным способом граждан из других государств.

Мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев.  Это обеспечит упорядоченную систему.

Суэлла Браверман, глава МВД Британии

В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

 

Теги: беженцы, великобритания, мвд, мигранты, суэлла браверман
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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