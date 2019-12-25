В Великобритании согласились с превосходством армии РФ. Об этом рассказали британские журналисты из издания The Sun. Они обратили внимание на высказывание министра обороны Сергея Шойгу о том, что сейчас Вооруженные силы РФ являются самыми современными в мире. Доля современного оружия, находящегося на вооружении в армии, достигает показателя в 71%.
Россия похвасталась своей армией, которую она считает самой современной и смертоносной. Москва начала наращивать свой военный потенциал на фоне напряженности в отношениях с Западом.
материал The Sun
В статье говорится о том, что за последние года Москва "утерла нос" Западу за счет масштабных изменений в армии. Особенную опасность для Запада представляют гиперзвуковые ракеты "Циркон", "Авангард" и "Кинжал".
Шойгу: ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира.
Фото: Pixabay.com
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