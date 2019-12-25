The Sun оценила слова Сергея Шойгу о самой современной армии на планете.

В Великобритании согласились с превосходством армии РФ. Об этом рассказали британские журналисты из издания The Sun. Они обратили внимание на высказывание министра обороны Сергея Шойгу о том, что сейчас Вооруженные силы РФ являются самыми современными в мире. Доля современного оружия, находящегося на вооружении в армии, достигает показателя в 71%.

Россия похвасталась своей армией, которую она считает самой современной и смертоносной. Москва начала наращивать свой военный потенциал на фоне напряженности в отношениях с Западом. материал The Sun

В статье говорится о том, что за последние года Москва "утерла нос" Западу за счет масштабных изменений в армии. Особенную опасность для Запада представляют гиперзвуковые ракеты "Циркон", "Авангард" и "Кинжал".

Шойгу: ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира.

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