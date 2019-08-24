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В Великобритании сменился российский посол

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Александр Яковенко возвращается в Россию.

Об этом российское посольство в Великобритании рассказало в субботу, 24 августа. На сайте диппредставительства отмечается, что чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою миссию и "отбыл на родину".

Отметим, что Александра Яковенко назначили послом РФ в Соединенном Королевстве в 2011 году. Он сменил на посту Юрия Федотова.

Ранее Piter.TV сообщал о том, когда в отношении России будет введен новый этап санкций. 

Видео: Pixabay

Теги: великобритания, дипломатия, отставка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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