Госдеп США назвал дату введения нового пакета санкций по "делу Скрипалей"

О намерении ввести новые ограничения в США высказывались в начале августа 2019 года.

В электронной базе Федерального реестра США опубликована информация о вступлении нового пакета санкций против России, введенных в рамках "дела Скрипалей". Меры будут введены 26 августа.

Отметим, что ранее появлялась информация, что в рамках санкций официальный Вашингтон может потребовать от международных организаций не предоставлять кредиты России и ввести новые ограничения по экспорту в РФ товаров и техники. Американским компаниям будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга и кредитовать российское правительство не в рублях.

Добавим, что международный скандал сопровождал сообщения об отравлении в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Великобритании считают, что к отравлению веществом А-234 причастны представители российского государства, в Москве это отрицают.

Видео: U.S. Department of State / YouTube