Колин Питчфорк был в заключении 30 лет.

В Великобритании разрешили выйти на свободу осужденному на пожизненный срок насильнику. Об этом рассказали в местном Совете по условно-досрочному освобождению Англии и Уэльса. Специалисты уточнили, что речь идет о Колине Питчфорке. Ранее 61-летний мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних жертв. Постановление одобрено после требования пересмотра вердикта приговора, который был вынесен в марте 2021 года.

В законе сказано, что решение совета должно быть сосредоточено исключительно на том, какой риск для общества заключенный может представлять после освобождения. решение Совета Британии по УДО

В решении говорится о том, что совет понимает боль родственников убитых, но на знконодвтельом уровне обязан оценить безопасность выхода фигуранта дела на свободу. Напомним, что Колин Питчфорк получил наказание еще в 1988 году. Тогда же суд предусмотрел его право выйти на свободу после 30-лет заключения.

Британец стал первым человеком, которого отправили в тюрьму на основании результатов ДНК-дактилоскопии. Подозреваемый в суде признал вину в изнасиловании и убийстве двух 15-летних девочек. Преступления он совершил в графстве Лестершир в 1983 и 1986 годах.

Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда.

Видео: YouTube / GBNews