В Великобритании начались испытания теста для ранней диагностики более 50 видов рака

В исследованиях участие примут около 140 тыс. человек.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявила, что начинается масштабное испытание новой системы анализов крови для ранней диагностики рака. Предполагается, что с помощью системы компании Grail можно будет определить более 50 видов рака. Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении говорится, что примерно 140 тыс. добровольцев примут участие в исследованиях. Как отметил представитель компании Grail, тест Galleri поможет выявлять изменения ДНК на ранних стадиях заболевания. Таким образом можно будет выявить новообразования еще до того, как появятся симптомы.

Отмечается, что если испытание пройдет успешно, то в 2024 и 2025 годах для участия в исследовании привлекут еще порядка миллиона человек. Первые результаты об испытаниях тестирования должны появиться в 2023 году.

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