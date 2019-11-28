В Василеостровском районе на мосту Бетанкура застряла фура. Собралась огромная пробка

Также на этом участке проводят дорожные работы.

В четверг, 28 ноября, в Василеостровском районе на мосту Бетанкура застряла фура. Корреспондент Piter.Tv прислал видео с места событий.

По словам корреспондента, фура застряла на подъеме на мост. Из-за аварии на этом участке образовалась страшная пробка.

"Выталкивайте его (фуру)", —пишут автомобилисты.

Отметим, что усугубляется положение водителей тем, что на этом участке производятся дорожные работы.

Ранее мы сообщали о том, что водитель и пассажир пострадали в тройном ДТП на Приморском шоссе.

Фото и видео:Piter.TV