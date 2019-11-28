В Василеостровском районе на мосту Бетанкура застряла фура. Собралась огромная пробка

В четверг, 28 ноября, в Василеостровском районе на мосту Бетанкура застряла фура. Корреспондент Piter.Tv прислал видео с места событий.
По словам корреспондента, фура застряла на подъеме на мост. Из-за аварии на этом участке образовалась страшная пробка.
"Выталкивайте его (фуру)",
—пишут автомобилисты.
Отметим, что усугубляется положение водителей тем, что на этом участке производятся дорожные работы.
Ранее мы сообщали о том, что водитель и пассажир пострадали в тройном ДТП на Приморском шоссе.
Фото и видео:Piter.TV
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