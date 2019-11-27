Водитель и пассажир пострадали в тройном ДТП на Приморском шоссе

Авария произошла в поселку Ушково.

Днем 27 ноября на Приморском районе произошло тройное ДТП, одним из участников стал "КамАз", есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел на 4-м км трассы А-123. На дороге столкнулись два легковых автомобиля и "КамАз". Водителя автомобиля "Форд" и пассажира госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе проезжую часть залило кипятком.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", Piter.TV