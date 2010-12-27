В Василеостровском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже

Ограбление произошло на Новосмоленской набережной.

В среду, 10 июля в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 51-летний потерпевший, у которого силой отобрали рюкзак. Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого и возбудили уголовное дело. Об этом сообщила " Gazeta.SPb" с ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в 5:45 у дома №1 по Новосмоленской набережной. Подозреваемый сразу скрылся с места происшествия.

В рюкзаке были документы и личные вещи потерпевшего. На данный момент похищенное имущество изъяли.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге у дома на проспекте Художников застряла "Газель".

Фото: Pixabay