В Василеостровском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже

В среду, 10 июля в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 51-летний потерпевший, у которого силой отобрали рюкзак. Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого и возбудили уголовное дело. Об этом сообщила " Gazeta.SPb" с ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент случился в 5:45 у дома №1 по Новосмоленской набережной. Подозреваемый сразу скрылся с места происшествия.
В рюкзаке были документы и личные вещи потерпевшего. На данный момент похищенное имущество изъяли.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге у дома на проспекте Художников застряла "Газель".
Фото: Pixabay
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