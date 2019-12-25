Организатором встречи выступает президент США Дональд Трамп.

В Вашигтоне состоятся переговоры Сербии и Косово. Встреча запланирована на 27 июня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Издание сообщает, что Сербия подтвердила факт получения приглашения в Вашингтон. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил, что правительство намерено вести переговоры с Сербией под патронажем США.

Напомним, недавно в Twitter и.о. директор Национальной разведки США, спецпосланник президента на Балканах Ричард Гренелл написал, что Косово и Сербия встретятся в Белом доме.

Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статусу-кво после того, как покинут Вашингтон. - Ричард Гренелл, и.о. директор Национальной разведки США, спецпосланник президента на Балканах

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