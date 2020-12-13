В Варшаве жители вышли на протесты против закона об абортах

Акцию организовало движение Strajk kobiet.

В воскресенье, 13 декабря, в Варшаве началась антиправительственная акция протеста против закона об абортах. Об этом сообщают РИА новости.

Известно, что акция организованна движением Strajk kobiet. Стоит отметить, что это объединение регулярно устраивает акции протеста из-за законодательного регулирования вопросов прерывания беременности.

Митингующие собрались на площади Романа Дмовского в центре Варшавы.

Ранее мы сообщали о том, что на акциях в Минске начались задержания.

Видео: Youtube/AFP News Agency