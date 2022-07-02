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В Варшаве прошли митинги из-за наплыва украинских беженцев

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Жители города скандировали "Здесь Польша, а не Украина".

В Варшаве прошли митинги из-за наплыва украинских беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Жители польской столицы вышли на улицы города, выражая свое недовольство присутствием большого потока беженцев. Они скандировали "Здесь Польша, а не Украина".

Также сообщается, что с 1 июля власти Польши перестали выплачивать пособия украинским беженцам, а по данным опроса всего 17% переселенцев намерены остаться в стране.

Ранее мы сообщали, что Порошенко вместе с семьей заметили в Лондоне.

Видео: Telegram / Readovka

Теги: беженцы, варшава, митинг, польша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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