В Варшаве прошли митинги из-за наплыва украинских беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Жители польской столицы вышли на улицы города, выражая свое недовольство присутствием большого потока беженцев. Они скандировали "Здесь Польша, а не Украина".
Также сообщается, что с 1 июля власти Польши перестали выплачивать пособия украинским беженцам, а по данным опроса всего 17% переселенцев намерены остаться в стране.
Ранее мы сообщали, что Порошенко вместе с семьей заметили в Лондоне.
Видео: Telegram / Readovka
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