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В Украине не планируют восстанавливать авиасообщение с Россией

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Один из украинских политиков заявил, что это невозможно, так как война с Россией продолжается.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прокомментировал идею о восстановлении авиасообщения с РФ. По его мнению, "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы сделать такое предложение. Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Криклий считает, что авиасообщение с Россией может быть опасно для украинцев, так как страны находятся в состоянии войны. Кроме того, это бы вызвало непонимание у Запада, так как Украина является инициаторов антироссийских санкций. 

По-другому дело обстоит с железнодорожными перевозками. Министр отметил, что для Украины они экономически выгодны.Криклий признал, что прекращение ж/д сообщения создало бы неудобства для граждан, так как им пришлось бы ездить через Беларусь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Видео: Вікна-новини / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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