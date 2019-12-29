Там кончились пациенты

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом. Причина в том, что там закончились пациенты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что госпиталь был закрытым. Его название не уточняется.

По словам китайских властей, из больницы выписали последних пациентов, вылечившихся от коронавируса. Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Таких в стране ещё 16.

Ранее у летевшего транзитом через Москву пассажира подтвердили коронавирус.