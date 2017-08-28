В Уфе бомба разорвала человека в автомобиле

В Уфе неизвестный совершил покушение на убийство, засунув под его машину взрывное устройство.

В полдень 28 августа в Уфе произошел взрыв. Опасное устройство было заложено под частный автомобиль на улице Армавирской.

По предварительной версии, взорвалось неизвестного вещество. Свидетели рассказали, что они услышали сильный хлопок, который пришелся в район руля автомобиля. Водитель лишился обеих ног. У машины треснуло лобовое стекло и покорежен кузов.

Спустя несколько часов очевидцы выложили видео первых минут после происшествия. На кадрах видно, как к месту взрыва подбегают взволнованные люди. Через несколько минут были вызваны службы экстренной помощи.

Сейчас пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу. Следствие изучает обстоятельства дела и причины происшествия. Открыты дела о покушении на убийство общественно опасным способом и за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Видео: YouTube/Горобзор Уфа