В Тюменской области полиция пресекла деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды

Сотрудники полиции пресекли деятельность мошеннической группы.

На территории Тюменской области российские правоохранительные органы пресекли деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Оперативники пояснили, что деятельность организации, занимающейся криминальной деятельностью, в текущий момент прекращена. Сотрудники компании привлекала денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга. Также специалисты обещали клиентам доходы от вложений в криптовалюту.

Менеджеры компании работали с людьми преимущественно пожилого возраста. Они рассказывали потенциальным вкладчикам о различных программах с соответствующими процентными ставками и обещали крупную прибыль. пресс-служба МВД РФ

Известно, что первоначально выплаты осуществлялись за счёт денежных средств, поступивших от новых клиентов, однако в определённый момент платежи потерпевши м прекратились. Одна из жительниц Югры рассказала ою инвестициях в размере 250 тысяч рублей из личных сбережений. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ за мошенничество. Ведутся мероприятия, направленные на определение дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также привлечение участников и организаторов криминальной схемы к ответственности. Предположительно, фирма вела работу по аналогии с жительницей Югры также в ряде городов Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

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Фото и видео: МВД Медиа