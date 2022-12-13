В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей

Сейчас пострадавший госпитализирован с травмами.

В понедельник вечером 30 января тюменским медикам пришлось дважды за полчаса оказывать помощь пешеходу, на которого сначала наехал автомобиль Renault, за затем сбил водитель на Mitsubishi. В обоих случаях местный житель пытался пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. В настоящее время пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Его общее состояние оценивается врачами как средней тяжести. Первый случай зафиксирован по улице Республики 189, а второй - по адресу улица Мельникайте, 75. После повторного вызова пациента доставили в приемное отделение областной клинической больницы под номером два, а далее - отправлен в профильное отделение.

Вчера вечером за 35 минут молодой человек 26 лет переходил дорогу вне пешеходного перехода месте и был сбит автомобилем Renault. Затем он переходил дорогу, тоже в неположенном месте напротив больницы. пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Движение по Большому проспекту П.С. восстановили после пожара.

Фото и видео: Telegram / SHOT