Движение по Большому проспекту П.С. восстановили после пожара

Возгорание кровли одного из домов случилось равно утром.

Во вторник, 31 января, в доме №28 на Большом проспекте Петроградской стороны произошёл пожар. Как сообщили очевидцы в соцсетях, движение на участке у здания полностью перекрыли.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу уточнили, что пожар начался рано утром, в 04:45. Огонь охватил кровлю дома на площади 80 кв.м., на её тушение направили 27 человек личного состава и 6 спецмашин.

Через полчаса возгоранию был присвоен номер 1БИС. В 06:30 прошла локализация, а в 7:59 огонь был ликвидирован. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в Александринском театре сгорело оборудование.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Денис Владимирович)